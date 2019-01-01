Где упоминается данное место

Ревизская сказка о крестьянах с-ца Ушаково Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8926.

Ревизская сказка о крестьянах дер. Ушаково Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8926.

Ревизские сказки о крестьянах дер. Ушаково Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1857 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8926.

Ревизская сказка о крестьянах дер. Ушаково Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 9601.

Дело по отношению Ярославского губернского по воинской повинности присутствия о переосвидетельствовании в порядке надзора ратника, крестьянина деревни Ушакова Авнегской в Показать все