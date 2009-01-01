агрогородок Скородное, Ельский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Скородное

Ельский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Мозырский уезд
Скородно42Фурсов536129134

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Мозырский уезд, Скородненская волость
434. Скородно, село бывшее владельческое, при реке Словелине, дворов 4, жителей 27, волостное правление (уездный город в 67 верстах), церковь православная, еврейская школ Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Мозырский уезд, Скородненская волость
село Скородно10511311654557281027005510100

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Мозырский уезд, Скородненская волость
Скородное, имение71151565
Скородное, село732110151565

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Ельский район, Скороднянский сельсовет
д Скородное627

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Ельский район, Скороднянский сельсовет
аг. Скородное305

Мы используем куки для улучшения работы сайта.