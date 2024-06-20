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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6415Лучинское, с. вл.при пруде.121568244276Церквей православных 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
438. Лучинское, село бывшее владельческое, при реке Липпе, дворов 101, жителей 595, волостное правление (уездный город в 13 верстах), 2 церкви православных
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
7411Лучинское село6759877124
7412При селе Лучинском усадьба наследников Егорова20377124
7413При селе Лучинском хутор наследников Егорова2179146
7414Железнодорожная будка при с. Лучинском4178135
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
2947Малолучинскоесело56°32'39°51'O-37-128
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
17656416296с Малолучинскоесело