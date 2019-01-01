село Корневое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Корневое

Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Скопинский уезд
3142Корневое, с. каз.при колодцах.66181760746Церковь православная 1. Училище. Волостное и сельское правления.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Корневская волость
1189. Корневое, село бывшее государственное, дворов 265, жителей 1934, волостное правление (уездный город в 6 верстах), церковь православная, лавка. В 3 верстах — церковь Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Корневская волость
село Корневое2152134841116125549555111100сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Корневская волость
Корневое село8454при речке Гуменке на тр. скоп-Данковъ339141514502865926волостн. правл.Цер. кам., зем. шк., 5 ветр. мел., каз. вин. лав., вол. пр.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Скопинский район
754Корневоесело53°46'с.ш.39°31'в.д.N-37-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Скопинский муниципальный район, Корневское сельское поселение
61644445101с Корневоесело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.