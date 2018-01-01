село Наталовка, село Наталовка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Наталовка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Пирятинский уезд
3376Наталовка, д. вл.при рч. Оржице.171560206232

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Пирятинский уезд
Д. Наталовка42Кн. Мих. Долгоруков20372

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Тепловская волость
849. Наталовка, бывшая владельческая, при речке Оржице, дворов 109, жителей 598, питейный дом

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Пирятинский уезд, Тепловская волость
4.0Наталовка деревняНаталовское крестьян собственников73412795195386373659

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18028Наталівкаселоцентр сільської радир-н Гребінківськийсільрада Наталівська
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