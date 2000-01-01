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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянкой д. Лемболово, Лемболовской волости, Петербургского уезда, В. Хароне. 1893–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Са Показать все
По ходатайству крестьянки дер. Лемболово Лемболовской волости Петербургского уезда Дарьи Ефимовой об отобрании земли у крестьянина Ивана Керканина. 1908–1909 гг. // Центр Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
499Лемболово (Накколово), д. вл.при колодцах47¼1828108102
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
15. Лембовола Первая, деревня бывшая владельческая, дворов 30, жителей 160, волостное правление (уездный город в 18 верстах), школа, почтовая станция. В 7 верстах — ц. лю Показать все
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лембалово 1 д., потч. контора474 стан1813 участок19станция Лембалово.