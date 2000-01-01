деревня Лемболово, Лембаловская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

Лемболово

Лембаловская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянкой д. Лемболово, Лемболовской волости, Петербургского уезда, В. Хароне. 1893–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Са Показать все
По ходатайству крестьянки дер. Лемболово Лемболовской волости Петербургского уезда Дарьи Ефимовой об отобрании земли у крестьянина Ивана Керканина. 1908–1909 гг. // Центр Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
499Лемболово (Накколово), д. вл.при колодцах47¼1828108102

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд, Кюлиатская волость
15. Лембовола Первая, деревня бывшая владельческая, дворов 30, жителей 160, волостное правление (уездный город в 18 верстах), школа, почтовая станция. В 7 верстах — ц. лю Показать все

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Лембаловская волость
Лембалово 1 д., потч. контора474 стан1813 участок19станция Лембалово.

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