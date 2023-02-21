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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян дер. Першинской Заборской волости о прирезке земли. 1906 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 10375.
Дело по жалобе крестьянина дер. Вершинской Заячерицкой волости Шерягина Ефрема на постановление Тотемского уездного съезда по делу о неправильных действиях Заячерицкого в Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9483Першинская (Першино), д. удел.при р. Уфтюге.6498216487
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1407. Першинская, деревня бывшая удельная, при речке Яхреньге, дворов 25, жителей 175, часовня
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
9494ПершинскоеВерховское.Богородскийбывшие удельные68104699115
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Першинская619108деревняРусские48104135239
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Першинская (шк. 1-й ст.) 2496деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 39 км. Летнее: —.Зимнее: 291 км. Летнее: —.4448
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34583Першинская -1деревня60°27'с.ш.42°52'в.д.P-38-122
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19642412281д Першинская-1деревня