деревня Першинская-1, Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Першинская-1

Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян дер. Першинской Заборской волости о прирезке земли. 1906 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 10375.
Дело по жалобе крестьянина дер. Вершинской Заячерицкой волости Шерягина Ефрема на постановление Тотемского уездного съезда по делу о неправильных действиях Заячерицкого в Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9483Першинская (Першино), д. удел.при р. Уфтюге.6498216487

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Спасская волость
1407. Першинская, деревня бывшая удельная, при речке Яхреньге, дворов 25, жителей 175, часовня

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Заборская волость
9494ПершинскоеВерховское.Богородскийбывшие удельные68104699115

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Заборская волость
Першинская619108деревняРусские48104135239

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кокшенгский район, Верховский сельсовет
Першинская (шк. 1-й ст.) 2496деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 39 км. Летнее: —.Зимнее: 291 км. Летнее: —.4448

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тарногский район
34583Першинская -1деревня60°27'с.ш.42°52'в.д.P-38-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тарногский муниципальный район, Верховское сельское поселение
19642412281д Першинская-1деревня

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