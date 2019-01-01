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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению бессрочноотпускного рядового Ивана Константинова, крестьянина дер. Яковлево Ивашевской волости Ростовского уезда, о выдаче 4-й части рекрутской квитанции Показать все
Бондарева Алексея Ивановича, д. Яковлево Ивашевской волости Ростовского уезда. 1914 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 476. Опись 2. Дело 86.
Дело по жалобе гражданина дер. Яковлево Ивашевской волости Ростовского уезда Хомутова Сергея Васильевича о кладовой. 1921 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Р-79. Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Яковлево Ивашевской волости П. И. Бондырева с сыном В. П. Бондыревым. 1922 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рост Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7249Яковлево, д. вл.при колодцах.47322679104
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ЯковлевоV. Чанниковское общество261940—Ивашевский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
350803Яковлеводеревня57°01'39°54'O-37-104
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609416241д Яковлеводеревня