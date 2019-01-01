деревня Яковлево, деревня Яковлево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Яковлево

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению бессрочноотпускного рядового Ивана Константинова, крестьянина дер. Яковлево Ивашевской волости Ростовского уезда, о выдаче 4-й части рекрутской квитанции Показать все
Бондарева Алексея Ивановича, д. Яковлево Ивашевской волости Ростовского уезда. 1914 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 476. Опись 2. Дело 86.
Дело по жалобе гражданина дер. Яковлево Ивашевской волости Ростовского уезда Хомутова Сергея Васильевича о кладовой. 1921 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Р-79. Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Яковлево Ивашевской волости П. И. Бондырева с сыном В. П. Бондыревым. 1922 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рост Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7249Яковлево, д. вл.при колодцах.47322679104

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Ивашевская волость
д. ЯковлевоV. Чанниковское общество261940Ивашевский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
350803Яковлеводеревня57°01'39°54'O-37-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Ивашевское сельское поселение
24609416241д Яковлеводеревня
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