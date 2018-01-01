село Тригубщина, село Тригубщина, Полтавська область (на 2018) — Familio

Тригубщина

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Гадячский уезд, Красно-Лукская волость
12.0Тригубовщина (Бутовщина) деревняРимаровское крестьян собственников 2-ое и 6-ое815
12.0Тригубовщина (Бутовщина) деревняТригубовское крестьян собственников815181895864122
12.0Тригубовщина (Бутовщина) деревняНиколаевское крестьян собственников815

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17846Тригубщинаселор-н Гадяцькийсільрада Гречанівська
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