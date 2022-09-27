деревня Полой, деревня Полой, Дудинский участок, Туруханский край (на 1911) — Familio

Полой

Дудинский участок, Туруханский край (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Красноярского края

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Туруханский край, Дудинский участок
2390Полой, ст., на р. Енисее31010До Енисейска верст: 1308. До Туруханска верст: 250
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