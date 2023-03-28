село Заможное, село Заможное, Полтавська область (на 2018) — Familio

Заможное

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, Манжелеевская волость
455. Броварки, село бывшее государственное и владельческое, при реке Псле, дворов 154, жителей 890, церковь православная, питейный дом, 8 ветряных мельниц

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кременчугский уезд, Манжелеевская волость
19.0Броварки селоБроварское 1-ое казенных крестьян1247365145141144285
19.0Броварки селоБроварское 2-ое крестьян собственников1247101102110210238448
19.0Броварки селоБроварское 3-ье крестьян собственников12472935427690166

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17950Заможнеселоцентр сільської радир-н Глобинськийсільрада Заможненська
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