деревня Татинки, деревня Татинки, Болховский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Татинки

Болховский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
О крестьянине Орловской губ., Волховского у., Злынской вол., дер. Тотинки, Алексее Васильеве Крылове-Кузнецове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 18. Дел Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
546Татинка, д. вл.при рч. Кутемке.222082101

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Злынская волость
Татинка (деревня)7Полозовские дворы Орловской губернии

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Болховский район
79165Татинкидеревня53°15'с.ш.36°04'в.д.N-37-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Болховский муниципальный район, Злынское сельское поселение
54604416156д Татинкидеревня
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