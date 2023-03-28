деревня Тубосс, деревня Тубосс, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Тубосс

Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Об уничтожении бейшлота в селе Тубас Подольской вол. Вышневолоцкого у. . 1895 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 921. Опись 93. Д Показать все
Эксплуатационный отдел. III делопроизводство (1899-1917 годы). По прошению причта села Тубас, Подольской волости Вышневолоцкого уезда Тверской губернии, об упразднении шл Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд
4196Тубос, с. каз.при оз. Тубосе.35½52½45159177Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд, Подольская волость
939. Тубос, село бывшее государственное, при озере Тубосе, дворов 64, жителей 270, церковь православная, лавка

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Вышневолоцкий уезд, Подольская волость
49Тубос721

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Вышневолоцкий район
130011Тубоссдеревня57°51'34°23'O-36-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Вышневолоцкий муниципальный район, Коломенское сельское поселение
28612425206д Тубоссдеревня
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