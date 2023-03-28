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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об уничтожении бейшлота в селе Тубас Подольской вол. Вышневолоцкого у. . 1895 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 921. Опись 93. Д Показать все
Эксплуатационный отдел. III делопроизводство (1899-1917 годы). По прошению причта села Тубас, Подольской волости Вышневолоцкого уезда Тверской губернии, об упразднении шл Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4196Тубос, с. каз.при оз. Тубосе.35½52½45159177Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
939. Тубос, село бывшее государственное, при озере Тубосе, дворов 64, жителей 270, церковь православная, лавка
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
49Тубос721
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
130011Тубоссдеревня57°51'34°23'O-36-081
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28612425206д Тубоссдеревня