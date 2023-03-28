посёлок Епифановский, посёлок Епифановский, Воронежский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Епифановский

Воронежский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества конной просорушки жителя поселка Епифановского Можайской волости Воронежского уезда Мешалкина Семена Степановича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской област Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
141Епифановский, пос. каз.при р. Хворостани.461427220252

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Можайская волость
37. Епифановский (Сицкий), поселок бывший государственный, при речке Сухой Хворостани, дворов 74, жителей 638, 2 лавки

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Можайская волость
Епифановский (Ситский) посел.372поселокЕпифан.96688
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