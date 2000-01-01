село Невское, село Невское — Familio

Невское

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Купянский уезд
2266Невская, д. вл.при рч. Жеребце.745243170182

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Харьковская губерния, Купянский уезд
Часть д. Невской2Мар. Ив. Черемисинова9228
Часть д. Невской3Помпей Катон. Шабельский11437

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Купянский уезд, Терновская волость
550. Невская, деревня бывшая владельческая, при речке Жеребце, дворов 106, жителей 697

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13093Невськеселоцентр сільської радир-н Кремінськийсільрада Невська
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