хутор Заливский, Октябрьский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Заливский

Октябрьский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ, Потемкинская станица
1462Заливский хутор, Потемкинской станицы, при реке Аксае100В общ. вл. стан.304323Хуторское правление, 1 церковь, школа, паровая мельница3176035

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Октябрьский район
14581Заливскийхутор47°59,0' с.ш.43°27,0' в.д.L-38-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Октябрьский муниципальный район, Заливское сельское поселение
18642428101х Заливскийхутор

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