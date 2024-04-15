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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По ходатайству крестьян дер. Большой Двор Юдинской волости Гдовского уезда об укреплении в личную собственность надельной земли за одиннадцатью домохозяйствами. 1908 г. / Показать все
Об учреждении опеки над имуществом умершей крестьянки Юдинской волости деревни Большой двор Анны Никифоровны Киселёвой, по предъявленному гдовским мещанином Василием Ефим Показать все
О разделе всей надельной земли крестьян селения Большой Двор Юдинской волости на отрубные участки, согласно приговора от 20 июля 1910 года. 1910–1916 гг. // Центральный г Показать все
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Двор Большой д.602 стан4154 участок5почтовое отделение Ляды.