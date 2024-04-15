деревня Большой Двор, деревня Большой Двор, Юдинская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Большой Двор

Юдинская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По ходатайству крестьян дер. Большой Двор Юдинской волости Гдовского уезда об укреплении в личную собственность надельной земли за одиннадцатью домохозяйствами. 1908 г. / Показать все
Об учреждении опеки над имуществом умершей крестьянки Юдинской волости деревни Большой двор Анны Никифоровны Киселёвой, по предъявленному гдовским мещанином Василием Ефим Показать все
О разделе всей надельной земли крестьян селения Большой Двор Юдинской волости на отрубные участки, согласно приговора от 20 июля 1910 года. 1910–1916 гг. // Центральный г Показать все

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Юдинская волость
Двор Большой д.602 стан4154 участок5почтовое отделение Ляды.
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