деревня Купелище, Россонский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Купелище

Россонский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Полоцкий уезд, Евфросиньевская волость
98Купелище 1-ефольварокНища, рекаПолоцкого, римско-католическогоЕ. Шкультецкому, двор. , кат.1
99Купелище 2-ефольварокНища, рекаПолоцкого, римско-католическогоЭ. Шкультецкому, мещ. , кат.1
100Купелище 3-ефольварокНища, рекаПолоцкого, римско-католическогоК. и Д. Масальским, мещ. , кат.1
101Купелище 4-ефольварокНища, рекаПолоцкого, римско-католическогоГребницким, двор. , кат.1

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Россонский район, Соколищенский сельсовет
д Купелище7

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Россонский район, Соколищенский сельсовет
д. Купелище5

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