деревня Латыгино, деревня Латыгино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Латыгино

Кесовогорский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выдаче данных на выкупленную землю в пустоши Косковой крестьянам дер. Лотыгино Васильковской волости Мышкинского уезда. 1877–1883 гг. // Гос. архив Ярославской обл Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Лотыгино Васильковской волости Мышкинского уезда Алексея Павловича Бахирнва об отказе в праве пользования землей сельским обществом. 1890 Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Латынино Васильковской волости Мышкинского уезда крестьянами временнообязанными помещику Семену Николаевичу Жеребцову. 1863–1865 гг. // Гос. а Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Мышкинский уезд
4294Латыгино, д. вл.при прудах.4520134758

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мышкинский уезд, Васильковская волость
д. ЛотыгиноXV. Лотыгинское общество252438XVII—836Васильковский приход
д. ЛотыгиноXVII. Мауринское 1-е обществосмотри № 24

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кесовогорский район
109199Латыгинодеревня57°37'37°36'O-37-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Кесовогорский муниципальный район, Феневское сельское поселение
28626422126д Латыгинодеревня
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