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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выдаче данных на выкупленную землю в пустоши Косковой крестьянам дер. Лотыгино Васильковской волости Мышкинского уезда. 1877–1883 гг. // Гос. архив Ярославской обл Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Лотыгино Васильковской волости Мышкинского уезда Алексея Павловича Бахирнва об отказе в праве пользования землей сельским обществом. 1890 Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Латынино Васильковской волости Мышкинского уезда крестьянами временнообязанными помещику Семену Николаевичу Жеребцову. 1863–1865 гг. // Гос. а Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4294Латыгино, д. вл.при прудах.4520134758
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ЛотыгиноXV. Лотыгинское общество252438XVII—836Васильковский приход
д. ЛотыгиноXVII. Мауринское 1-е обществосмотри № 24
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
109199Латыгинодеревня57°37'37°36'O-37-088
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28626422126д Латыгинодеревня