деревня Малые Рожки, Выскатская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Малые Рожки

Выскатская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином д. Малые Рожки, Выскатской волости, Гдовского уезда, В. Окуневым. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
По жалобе крестьянина д. Малые Рожки Выскатской волости Гдовского уезда Семена Кроликова на сельского старосту. 1903–1907 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
913Рожки малые, д. Павл. гор. прпри рч. Руйке.35594648

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Выскатская волость
Рожки 1 д.321 стан2051 участок17станция Вейно.

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