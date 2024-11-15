деревня Немчинова, Локосовская волость, Сургутский уезд (на 1912) — Familio

Немчинова

Локосовская волость, Сургутский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тюменской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Сургутский округ
2080Немчинова, д. каз.при р. Оби.3030143

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Сургутский уезд, Локосовская волость
Немчиновы юр., при р. Оби, на зем. тр.89430707021
Сургутский уезд, Юганская волость
Немчиновы ост. юр., при р. Юганской Оби68325353512

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