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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О рассмотрении плана нового расположения д. Захонье Феофиловской волости Лужского уезда. 1903–1904 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
О перечислении крестьянина д. Захонья, Феофиловской волости, Лужского уезда П. Семенова в Псковскую губернию. 1896–1897 гг. // Центральный государственный исторический ар Показать все
По ходатайству крестьянина дер. Захонье Феофиловской волости Лужского уезда Павла Егорова о перечислении его с семейством в крестьяне дер. Медведево. 1908 г. // Центральн Показать все
О земле крестьян д. Захонья Феофиловской волости Лужского уезда. 1911–1912 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 258. Опись 18. Дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2378Захонье, д. вл.при колодцах.8534368085
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Захонье д.875 стан31157 участок22поселок Сольцы, Псковской губернии