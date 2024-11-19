деревня Захонье, Феофиловская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Захонье

Феофиловская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
О рассмотрении плана нового расположения д. Захонье Феофиловской волости Лужского уезда. 1903–1904 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
О перечислении крестьянина д. Захонья, Феофиловской волости, Лужского уезда П. Семенова в Псковскую губернию. 1896–1897 гг. // Центральный государственный исторический ар Показать все
По ходатайству крестьянина дер. Захонье Феофиловской волости Лужского уезда Павла Егорова о перечислении его с семейством в крестьяне дер. Медведево. 1908 г. // Центральн Показать все
О земле крестьян д. Захонья Феофиловской волости Лужского уезда. 1911–1912 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 258. Опись 18. Дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2378Захонье, д. вл.при колодцах.8534368085

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Феофиловская волость
Захонье д.875 стан31157 участок22поселок Сольцы, Псковской губернии

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