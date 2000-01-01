деревня Бирючья Балка, деревня Бирючья Балка, Царевский уезд, Астраханская губерния (на 1886) — Familio

Бирючья Балка

Царевский уезд, Астраханская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Царевский уезд
317Бирючья Балка, д.при балке Бирючьей и колодцах.1177640231234

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Царевский уезд, Калмыцко-Балкская волость
109. Бирючья-Балка (Селивановка), при затопе р. Волги, дворов 113, жителей 588, лавка
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