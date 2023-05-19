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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Главный комитет об устройстве сельского состояния. О предоставлении крестьянам селения Марьина Арининской волости, Тверского уезда и губернии, льгот во взносе выкупных пл Показать все
О рассрочке крестьянам деревни Марьиной Арининской волости Тверского уезда и губернии недоимок выкупных платежей в количестве 317 рублей 7 копеек на 10 лет раными долями, Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
21Марьино121¼
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
279186Марьинодеревня57°01'36°07'O-37-097
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28620468141д Марьинодеревня