деревня Марьино, деревня Марьино, Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Марьино

Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Находки

Где упоминается данное место
Главный комитет об устройстве сельского состояния. О предоставлении крестьянам селения Марьина Арининской волости, Тверского уезда и губернии, льгот во взносе выкупных пл Показать все
О рассрочке крестьянам деревни Марьиной Арининской волости Тверского уезда и губернии недоимок выкупных платежей в количестве 317 рублей 7 копеек на 10 лет раными долями, Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Тверской уезд, Арининская волость
21Марьино12

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калининский район
279186Марьинодеревня57°01'36°07'O-37-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Калининский муниципальный район, Славновское сельское поселение
28620468141д Марьинодеревня
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