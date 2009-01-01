деревня Березетня, Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Березетня

Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Мстиславский уезд
Д. Березетни с дер.35Ек. Мих. Дьякова1961758

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Шамовская волость
29Дер. Березетняпочт. тр. реке ЛеяндеРубановск. с. о. 37130102Шамовского пр. 8535
49Фол. Березетняпочт. тр. реке Леяндет-ву кр. 14 влад. 136164Шамовского пр. 8535

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Мстиславский район, Раздельский сельсовет
д Березетня18

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Мстиславский район, Подсолтовский сельсовет
д. Березетня25

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