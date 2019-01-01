село Ляля-Титова, Новолялинский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Ляля-Титова

Новолялинский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1727Титова, дер.при р. Ляле.25162215965

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Усть-Лялинская волость
370. Титовское, село бывшее государственное, при реке Сосве, дворов 32, жителей 195, церковь православная

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Усть-Лялинская волость
39) с. Титовское (Семеново), на р. Сосьве, церк., земск. шк,. библ., фельдш. п.Верховско-Сосьвинское общество133331Бывшие государственныеПравославныеРусские9842
49) д. Титова, на р. Ляле, распл.Лялинское общество2360115Бывшие государственныеПравославныеРусские3535

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Новолялинский район
51987Ляля-Титовасело59°09'с.ш.60°57'в.д.O-41-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Новолялинский
65716000211с Ляля-Титовасело

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