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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1727Титова, дер.при р. Ляле.25162215965
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
370. Титовское, село бывшее государственное, при реке Сосве, дворов 32, жителей 195, церковь православная
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
39) с. Титовское (Семеново), на р. Сосьве, церк., земск. шк,. библ., фельдш. п.Верховско-Сосьвинское общество133331Бывшие государственныеПравославныеРусские9842
49) д. Титова, на р. Ляле, распл.Лялинское общество2360115Бывшие государственныеПравославныеРусские3535
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
51987Ляля-Титовасело59°09'с.ш.60°57'в.д.O-41-026
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65716000211с Ляля-Титовасело