село Тегенекли, село Тегенекли, Эльбрусский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика (на 2019) — Familio

Тегенекли

Эльбрусский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Кабардино-Балкарской республики

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район
146327Тегенеклисело43°16'42°37'K-38-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, Сельское поселение Эльбрус
83648430116с Тегенеклисело
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