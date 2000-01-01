деревня Косово, Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Косово

Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Косово, Городенской волости, Лужского уезда, И. Григорьева на постановление уездного съезда об усадебной земле. 1891–1892 гг. // Центральный госу Показать все
О выкупе надела земли крестьянином с. Косово, Городенской волости, Лужского уезда, И. Петровым. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
О выкупе надел земли крестьянкой д. Коссово, Городенской волости, Лужского уезда, Е. Даниловой. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
О выкупе надела земли крестьянкой д. Косово, Городенской волости, Лужского уезда, Н. Анисимовой. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
О выкупе надела земли крестьянином с. Косово, Городенской волости, Лужского уезда, А. Никаноровым. 1893–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все
По жалобе крестьянина д. Косово, Городенской волости, Лужского уезда, Н. Тарасова на земского начальника 2-го участка. 1896 г. // Центральный государственный исторический Показать все
По прошению крестьянина дер. Косово Городенской волости Лужского уезда В. Алексеева о признании его домохозяином. 1901–1902 гг. // Центральный государственный исторически Показать все
По жалобе крестьян дер. Косово Городенской волости Лужского уезда на действия администрации Московско-Виндаево-Рыбинской железной дороги по отчуждению у них земли. 1909 г Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
1997Косово, д. вл.при р. Косовке.303035115114Часовня православная.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Батецкий район
58245Косоводеревня58°39'00"30°20'00"O-36-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Батецкое сельское поселение
49603402206д Косоводеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.