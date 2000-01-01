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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Косово, Городенской волости, Лужского уезда, И. Григорьева на постановление уездного съезда об усадебной земле. 1891–1892 гг. // Центральный госу Показать все
О выкупе надела земли крестьянином с. Косово, Городенской волости, Лужского уезда, И. Петровым. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
О выкупе надел земли крестьянкой д. Коссово, Городенской волости, Лужского уезда, Е. Даниловой. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
О выкупе надела земли крестьянкой д. Косово, Городенской волости, Лужского уезда, Н. Анисимовой. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
О выкупе надела земли крестьянином с. Косово, Городенской волости, Лужского уезда, А. Никаноровым. 1893–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все
По жалобе крестьянина д. Косово, Городенской волости, Лужского уезда, Н. Тарасова на земского начальника 2-го участка. 1896 г. // Центральный государственный исторический Показать все
По прошению крестьянина дер. Косово Городенской волости Лужского уезда В. Алексеева о признании его домохозяином. 1901–1902 гг. // Центральный государственный исторически Показать все
По жалобе крестьян дер. Косово Городенской волости Лужского уезда на действия администрации Московско-Виндаево-Рыбинской железной дороги по отчуждению у них земли. 1909 г Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1997Косово, д. вл.при р. Косовке.303035115114Часовня православная.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
58245Косоводеревня58°39'00"30°20'00"O-36-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49603402206д Косоводеревня