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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об установлении времени рождения и крещения крестьянки Тотемского уезда Шуйской волости д. Космова - Параскевы Васильевны Агафоновой. 1916–1917 гг. // Гос. архив Вол Показать все
Дело по прошению крестьянки дер. Космово Шуйской волости Агафоновой Е. И. о понуждении земского начальника к скорейшему разрешению ходатайства ее о выходе из общины. 1912 Показать все
Дело по жалобе отставного унтер-офицера, крестьянина деревни Космова Шуйской волости Снеткова А. И. об отказе в назначении ему пособия. 1913 г. // Гос. архив Вологодской Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Шейбухтской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9050Космово, д. каз.при р. Шейбухте.13989134142
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
5959КосовоЖидовиновск.Воскресенскийбывшие государственные1303195469
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Касмово3777143деревняРусские225068118
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Космово 7571деревняЗимнее: 4,5 км. Летнее: —.Зимнее: 4,5 км. Летнее: —.Зимнее: 85 км. Летнее: 94 км.2222
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34836Космоводеревня59°21'с.ш.40°58'в.д.O-37-022
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19632424216д Космоводеревня