деревня Космово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Космово

Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело об установлении времени рождения и крещения крестьянки Тотемского уезда Шуйской волости д. Космова - Параскевы Васильевны Агафоновой. 1916–1917 гг. // Гос. архив Вол Показать все
Дело по прошению крестьянки дер. Космово Шуйской волости Агафоновой Е. И. о понуждении земского начальника к скорейшему разрешению ходатайства ее о выходе из общины. 1912 Показать все
Дело по жалобе отставного унтер-офицера, крестьянина деревни Космова Шуйской волости Снеткова А. И. об отказе в назначении ему пособия. 1913 г. // Гос. архив Вологодской Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Шейбухтской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9050Космово, д. каз.при р. Шейбухте.13989134142

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Шуйская волость
5959КосовоЖидовиновск.Воскресенскийбывшие государственные1303195469

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Шуйская волость
Касмово3777143деревняРусские225068118

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Шуйский район, Сухонский сельсовет
Космово 7571деревняЗимнее: 4,5 км. Летнее: —.Зимнее: 4,5 км. Летнее: —.Зимнее: 85 км. Летнее: 94 км.2222

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Междуреченский район
34836Космоводеревня59°21'с.ш.40°58'в.д.O-37-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Междуреченский муниципальный район, Сухонское сельское поселение
19632424216д Космоводеревня

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