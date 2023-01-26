железнодорожная станция Елизаровка, железнодорожная станция Елизаровка, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Елизаровка

Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Вышневолоцкий район
801612Елизаровкаж.-д.ст.(нп)57°34'34°40'O-36-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Вышневолоцкий муниципальный район, Горняцкое сельское поселение
28612408111ж/д ст Елизаровкажелезнодорожная станция
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