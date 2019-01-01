деревня Николаевка, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Николаевка

Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2341Николаевское, д. вл.при безымянном ржавце и колодцах.3146169492

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Благовская волость
862. Никольское (Бахметево), сельцо бывшее владельческое, при речке Становой Рясе, дворов 110, жителей 650, лавка, постоялый двор

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Просечинская волость
Николаевка деревня4595при тракте ст. Алексан.-невск.34112932053511ПросечьеВетр. мел., хлебопаш.

Список населённых мест Тамбовской губернии 1926 года

№ по уездуНазваниеГод возникновенияХозяйствМужчинЖенщинВсегоКм. от уездного центраКм. от волостного центраКм. от ближайшей ж. д. станции
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Чурюковская волость
1035Никольское, селоРусских: 118. Прочих: 1. Всего: 119.276285561738Ст. Юрьево: 22.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Александро-Невский район
329667Николаевкадеревня53°23'с.ш.40°24'в.д.N-37-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Александро-Невский муниципальный район, Благовское сельское поселение
61620405161д Николаевкадеревня

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