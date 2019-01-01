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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2341Николаевское, д. вл.при безымянном ржавце и колодцах.3146169492
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
862. Никольское (Бахметево), сельцо бывшее владельческое, при речке Становой Рясе, дворов 110, жителей 650, лавка, постоялый двор
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Николаевка деревня4595при тракте ст. Алексан.-невск.3411293205—3511ПросечьеВетр. мел., хлебопаш.
Список населённых мест Тамбовской губернии 1926 года
№ по уездуНазваниеГод возникновенияХозяйствМужчинЖенщинВсегоКм. от уездного центраКм. от волостного центраКм. от ближайшей ж. д. станции
1035Никольское, селоРусских: 118. Прочих: 1. Всего: 119.276285561738Ст. Юрьево: 22.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329667Николаевкадеревня53°23'с.ш.40°24'в.д.N-37-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61620405161д Николаевкадеревня