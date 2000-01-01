деревня Дерягина, Малоархангельский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Дерягина

Малоархангельский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Малоархангельский уезд
3123Дерягина, д. каз.при рч. Липовце.42428128137

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Малоархангельский уезд, Воровутская волость
Дерягина (деревня)20Дросковское почтовое отделение

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Малоархангельский уезд, Покровская волость
99041ДерягинодеревняТрудкинскийрк. ЛиповицаВсего: 58. Крестьянского типа: 58.137169306485.32.1Верховье, Ю.-В. ж. д. : 23,5 км.п. а. Покровское, Липовицкое: 5,3 км.

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