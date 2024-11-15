деревня Руденки, Раненбургский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Руденки

Раненбургский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2467Руденки, д. вл.при пруде.231024139137

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Никольская волость
Руденки Старые Самбуловка тож д.4412при пруде1238316926Никольское
Руденки старые (Самбуловка тож) г. Вульф д.4442при пруде320113124Никольское
Руденки Старые (Самбуловка тож) г. Еропкиной дер.4443при пруде1971624Никольское

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