деревня Протопоповка, деревня Протопоповка, Изюмский уезд, Харьковская губерния (на 1860) — Familio

Протопоповка

Изюмский уезд, Харьковская губерния (на 1860)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Изюмский уезд
1969Протопоповка (Вингуловка), д. вл.при рч. Торце.4435145052

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Харьковская губерния, Изюмский уезд
Д. Протопоповка1А. Ю. Адамов4418
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