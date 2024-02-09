село Сергеевка, село Сергеевка, Пограничный муниципальный район, Приморский край (на 2019) — Familio

Сергеевка

Пограничный муниципальный район, Приморский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Приморского края

Список населённых мест Приморской области 1912 года

№№ по порядкуНазвание волостей и селенийГод образования селенияДворовМужчинЖенщинОбоих половВерст до волостного правления
Уссурийское казачье войско, Гродековский станичный округ
13Пос. Сергиевский189912346142188229

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Приморский край, Пограничный район
369036Сергеевкасело44°20'00"131°40'00"L-52-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Приморский край, Пограничный муниципальный район, Сергеевское сельское поселение
5632416101с Сергеевка#Н/Д
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