село Виловатый Враг, село Виловатый Враг, Козмодемьянский уезд, Казанская губерния (на 1886) — Familio

Виловатый Враг

Козмодемьянский уезд, Казанская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

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Казанская губерния, Козмодемьянский уезд, Виловато-Вражская волость
312. Этапное (Никольское, Виловатый Враг), село бывшее государственное, дворов 2, жителей 9, церковь православная, школа
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