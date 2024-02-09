село Верхние Курчали, село Верхние Курчали, Веденский муниципальный район, Чеченская Республика (на 2019) — Familio

Верхние Курчали

Веденский муниципальный район, Чеченская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Терская область, Веденский округ, Курчалинское сельское правление
село Курчали

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чеченская Республика, Веденский район
162618Верхние Курчалисело43°01'46°12'K-38-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чеченская Республика, Веденский муниципальный район, Курчалинское сельское поселение
96604425111с Верхние Курчалисело
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