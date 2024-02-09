село Малая Ольшанка, село Малая Ольшанка, Київська область (на 2018) — Familio

Малая Ольшанка

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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По наблюдению за формальным дознанием о крестьянине села Малая Ольшанка Обуховской волости Киевского уезда Акими Семенове Маковском. // Гос. архив Российской Федерации. Ф Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Киевский уезд, Обуховская волость
Ольшанка село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-11323Мала Вільшанкаселоцентр сільської радир-н Обухівськийсільрада Маловільшанська
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