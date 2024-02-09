сельцо Шуран, сельцо Шуран, Богодаровская волость, Мензелинский уезд (на 1906) — Familio

Шуран

Богодаровская волость, Мензелинский уезд (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2298Шуран (Петровское, Катановка), сельцо.при р. Ике и рч Шуранке.3842186079Р. — Мельница водяная.
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Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Богодаровская волость
12Петровский Шуран, д. недалеко от р. Ик, на прос. дор., бак. лав., х.-з. маг.333258282Земледелие
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