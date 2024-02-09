посёлок городского типа Фащевка, посёлок городского типа Фащевка — Familio

Фащевка

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд
2304Фащевка, с. каз.при р. Фащевке.60833213861467Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд, Городищенская волость
701. Фащевка, село бывшее государственное, при речке Фащевке, дворов 463, жителей 3513, церковь православная, школа, 2 лавки, винн. скл., ренсковый погреб, 3 ярмарки

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Славяносербский уезд, Городищенская волость
2Фащевкабывшие государственные783299425495543

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-12890Фащівкаселище міського типуцентр селищної радир-н Антрацитівськийселищна рада Фащівська
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