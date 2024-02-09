деревня Сандровка, деревня Сандровка, Свердловский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Сандровка

Свердловский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Малоархангельский уезд
2907Сандровка, д. вл.при руч. Миловке.1523215266
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Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Малоархангельский уезд, Куракинская волость
Сандровка (деревня)18Малоархангельская почтово-телеграфная контора

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Свердловский район
291423Сандровкадеревня52°33'с.ш.36°29'в.д.N-37-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Свердловский муниципальный район, Красноармейское сельское поселение
54652410146д Сандровкадеревня
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