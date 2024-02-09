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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Владенная запись лесного надела дер. Рычково Улейминской волости Угличского уезда. 1875–1876 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 1152.
Владенная запись дер. Рычково Улейминской волости Угличского уезда. 1868 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 1153.
Дело о незаконном решении сельским старостой Ивановым кр-ке д. Рычкова Улейминской вол. Анисье Арсеньевой строить дом. 1880–1881 гг. // Гос. архив Ярославской области в г Показать все
Свидетельство, Свидетельство о рождении. «Документы к брачному обыску (метрическое свидетельство, удостоверение о беспрепятственном вступлении в брак) Угличского уезда Ул Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9197Рычково, д. каз.при р. Улейме.29333190117Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. РычковоV. Нефедьевское общество524334—45Нефедьевский приходПоказать скан