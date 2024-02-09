деревня Рычково, деревня Рычково, Улейминская волость, Угличский уезд (на 1901) — Familio

Рычково

Улейминская волость, Угличский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Владенная запись лесного надела дер. Рычково Улейминской волости Угличского уезда. 1875–1876 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 1152.
Владенная запись дер. Рычково Улейминской волости Угличского уезда. 1868 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 1153.
Дело о незаконном решении сельским старостой Ивановым кр-ке д. Рычкова Улейминской вол. Анисье Арсеньевой строить дом. 1880–1881 гг. // Гос. архив Ярославской области в г Показать все
Свидетельство, Свидетельство о рождении. «Документы к брачному обыску (метрическое свидетельство, удостоверение о беспрепятственном вступлении в брак) Угличского уезда Ул Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Угличский уезд
9197Рычково, д. каз.при р. Улейме.29333190117
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Угличский уезд, Улейминская волость
д. РычковоV. Нефедьевское общество52433445Нефедьевский приход
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