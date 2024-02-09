село Салтакъял, село Салтакъял, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Салтакъял

Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Марий Эл
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Уржумский уезд
15586Солтак-Ял, с. каз.при рч. Солтак-Яле.1207040127138Церковь православная 1. Торжок 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Уржумский уезд, Корак-Солинская волость
1318. Салтак-Ял, село бывшее государственное, при речке Визимке, дворов 37, жителей 298, церковь православная, школа, торжок 22-го октября.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Куженерский район
199883Салтакъялсело56°43'48°56'O-39-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный район, Салтакъяльское сельское поселение
88620460101с Салтакъялсело
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