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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
15586Солтак-Ял, с. каз.при рч. Солтак-Яле.1207040127138Церковь православная 1. Торжок 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1318. Салтак-Ял, село бывшее государственное, при речке Визимке, дворов 37, жителей 298, церковь православная, школа, торжок 22-го октября.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
199883Салтакъялсело56°43'48°56'O-39-110
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
88620460101с Салтакъялсело