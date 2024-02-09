застенок Сивилишки, застенок Сивилишки, Решанская волость, Виленский уезд (на 1905) — Familio

Сивилишки

Решанская волость, Виленский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
застенок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Решанская волость
Свилишки, з., спл. р. Вилия, жит. 15 (7 м. 8 ж.), дес. 22, у. гор. 18 в., вол. пр. 23 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Вильна 21 в.
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