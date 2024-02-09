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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по заявлению крестьянина деревни Феклинской Устьянской волости Кадниковского уезда И. Е. Гурьянова об уклонении некоторых лиц от военной службы, занимающихся под пре Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3888Феклинская, д. разновед.при колодце.578113037Показать скан
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
8555ФеклинскоеСуровешк.Георгиевскийсвободные хлебопашцы62761415
7455ФеклинскоеЗародовск.НикольскийГалахова——122129
Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Феклинское1809122деревняРусские20393978
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Феклинское 5626деревняЗимнее: 3 км. Летнее: 3 км.Зимнее: 11 км. Летнее: 11 км.Зимнее: 64 км. Летнее: 64 км.2220