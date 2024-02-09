деревня Феклинская, деревня Феклинская, Устькубинский район, Северный край (на 1931) — Familio

Феклинская

Устькубинский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело по заявлению крестьянина деревни Феклинской Устьянской волости Кадниковского уезда И. Е. Гурьянова об уклонении некоторых лиц от военной службы, занимающихся под пре Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
3888Феклинская, д. разновед.при колодце.578113037
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Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Заднесельская волость
8555ФеклинскоеСуровешк.Георгиевскийсвободные хлебопашцы62761415
Кадниковский уезд, Устьянская волость
7455ФеклинскоеЗародовск.НикольскийГалахова122129

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Устьянская волость
Феклинское1809122деревняРусские20393978

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Устькубинский район, Корневской сельсовет
Феклинское 5626деревняЗимнее: 3 км. Летнее: 3 км.Зимнее: 11 км. Летнее: 11 км.Зимнее: 64 км. Летнее: 64 км.2220
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