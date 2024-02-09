посёлок Горушка, посёлок Горушка, Даниловский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Горушка

Даниловский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Даниловский район
3271Горушкапосёлок58°10'с.ш.40°09'в.д.O-37-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Даниловский муниципальный район, Даниловское сельское поселение
78615435101п Горушкапоселок
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