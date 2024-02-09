деревня Звягино, деревня Звягино, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Звягино

Арсеньевский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с-ца Звягино Мишино-Полянской вол. Белевского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 637.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Белевский уезд
1210Звягино, сц. вл.при пруде.351675259
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Арсеньевский район
390354Звягинодеревня53°36'с.ш.36°38'в.д.N-37-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Арсеньевский муниципальный район, Астаповское сельское поселение
70604410371д Звягинодеревня
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