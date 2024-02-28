Населенное место

Езно, им. (Кравчука), жит. 23 (11 м. 12 ж.), дес. 120, у. гор. 47 в., вол. пр. 13 в., ст. кв. 17 в., ст. ж. д. Рудишки 23 в.

Езно-Выгодка, з. (Хведоровича), жит. 11 (5 м. 6 ж.), дес. 60, у. гор. 46 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Рудишки 24 в.

Езно, ок. (Выскочки), жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 31, у. гор. 40 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Рудишки 24 в.

Езно, ок. (Камендула), жит. 13 (6 м. 7 ж.), дес. 30, у. гор. 37 в., вол. пр. 13 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Рудишки 22 в.

Езно, ок. (Бицюлевичей), жит. 11 (6 м. 5 ж.), дес. 23, у. гор. 10 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Рудишки 23 в.

Езио, ок. (Монтвилло), жит. 14 (7 м. 7 ж.), дес. 22, у. гор. 45 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 17 в., ст. ж. д. Рудишки 23 в.

Езно, ок. (Масловского), жит. 11 (6 м. 5 ж.), дес. 22, у. гор. 44 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Рудишки 24 в.

Езно, ок. (Сартановича), жит. 9 (5 м. 4 ж.), дес. 22, у. гор. 43 в., вол. пр. 11 в., ст. кв. 17 в., ст. ж. д. Рудишки 22 в.

Езно, ок. (Петрушкевича), жит. 8 (3 м. 5 ж.), дес. 20, у. гор. 38 в., вол. пр. 11 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Рудишки 25 в.

Езно, ок. (Янушевского), жит. 11 (5 м. 6 ж.), дес. 20, у. гор. 39 в., вол. пр. 13 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Рудишки 24 в.

Езно, ок. (Хоцина), жит. 10 (4 м. 6 ж.), дес. 20, у. гор. 39 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Рудишки 25 в.

Езно, ок. (Норейкиса), жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. 20, у. гор. 41 в., вол. пр. 13 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Рудишки 22 в.

Езно, ок. (Мацкевич), жит. 9 (5 м. 4 ж.), дес. 16, у. гор. 38 в., вол. пр. 13 в., ст. кв. 17 в., ст. ж. д. Рудишки 22 в.

Езно, им. (Квинто), оз. Езно, жит. 12 (5 м. 7 ж.), дес. 822, у. гор. 56 в., вол. пр. — в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Кошедары 38 в.

Езно, м., оз. Езно, жит. 840 (415 м. 425 ж.), дес. 446, у. гор. 56 в., вол. пр. здесь ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Кошедары 38 в.

Игнатишки, (р. (Квинто), жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. 120, у. гор. 57 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Олита 21 в.

Нарвидишки, з. (Нарвида), жит. 2 (1 м. 1 ж.), дес. 7, у. гор. 50 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Кошедары 38 в.