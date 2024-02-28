Езнас
Prienų rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Езно, им. (Кравчука), жит. 23 (11 м. 12 ж.), дес. 120, у. гор. 47 в., вол. пр. 13 в., ст. кв. 17 в., ст. ж. д. Рудишки 23 в.
Езно-Выгодка, з. (Хведоровича), жит. 11 (5 м. 6 ж.), дес. 60, у. гор. 46 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Рудишки 24 в.
Езно, ок. (Выскочки), жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 31, у. гор. 40 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Рудишки 24 в.
Езно, ок. (Камендула), жит. 13 (6 м. 7 ж.), дес. 30, у. гор. 37 в., вол. пр. 13 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Рудишки 22 в.
Езно, ок. (Бицюлевичей), жит. 11 (6 м. 5 ж.), дес. 23, у. гор. 10 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Рудишки 23 в.
Езио, ок. (Монтвилло), жит. 14 (7 м. 7 ж.), дес. 22, у. гор. 45 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 17 в., ст. ж. д. Рудишки 23 в.
Езно, ок. (Масловского), жит. 11 (6 м. 5 ж.), дес. 22, у. гор. 44 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Рудишки 24 в.
Езно, ок. (Сартановича), жит. 9 (5 м. 4 ж.), дес. 22, у. гор. 43 в., вол. пр. 11 в., ст. кв. 17 в., ст. ж. д. Рудишки 22 в.
Езно, ок. (Петрушкевича), жит. 8 (3 м. 5 ж.), дес. 20, у. гор. 38 в., вол. пр. 11 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Рудишки 25 в.
Езно, ок. (Янушевского), жит. 11 (5 м. 6 ж.), дес. 20, у. гор. 39 в., вол. пр. 13 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Рудишки 24 в.
Езно, ок. (Хоцина), жит. 10 (4 м. 6 ж.), дес. 20, у. гор. 39 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Рудишки 25 в.
Езно, ок. (Норейкиса), жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. 20, у. гор. 41 в., вол. пр. 13 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Рудишки 22 в.
Езно, ок. (Мацкевич), жит. 9 (5 м. 4 ж.), дес. 16, у. гор. 38 в., вол. пр. 13 в., ст. кв. 17 в., ст. ж. д. Рудишки 22 в.
Езно, им. (Квинто), оз. Езно, жит. 12 (5 м. 7 ж.), дес. 822, у. гор. 56 в., вол. пр. — в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Кошедары 38 в.
Езно, м., оз. Езно, жит. 840 (415 м. 425 ж.), дес. 446, у. гор. 56 в., вол. пр. здесь ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Кошедары 38 в.
Игнатишки, (р. (Квинто), жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. 120, у. гор. 57 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Олита 21 в.
Нарвидишки, з. (Нарвида), жит. 2 (1 м. 1 ж.), дес. 7, у. гор. 50 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Кошедары 38 в.
Негуны, д. спл. р. Неман, жит. 175 (95 м. 80 ж.), дес. 212, у. гор. 63 в., вол. пр.8 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Олита 22 в.
Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)
Населенный пунктКод СОАТО
город Езнас2669404
Список населённых пунктов Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Jiezno m.