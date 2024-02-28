село Карсовай, село Карсовай, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Карсовай

Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Глазовский уезд
3318На устье рч. Карсовай или село Карсовайское (из 2-х поч. Карсиста верхняя и Карсиста нижняя), с. каз.при ррч. Карсовайке и Варыше.35302779104Церковь православная 1. Часовня. Сельская расправа.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Глазовский уезд, Карсовайская волость
205. Карсовайское, село бывшее государственное, при речке Варышеи и кл., дворов 8, жителей 66, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, зем Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Балезинский район
517538Карсовайсело58°15'00"53°10'00"O-39-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Балезинский муниципальный район, Карсовайское сельское поселение
94604425101с Карсовайсело
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