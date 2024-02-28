- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3318На устье рч. Карсовай или село Карсовайское (из 2-х поч. Карсиста верхняя и Карсиста нижняя), с. каз.при ррч. Карсовайке и Варыше.35302779104Церковь православная 1. Часовня. Сельская расправа.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
205. Карсовайское, село бывшее государственное, при речке Варышеи и кл., дворов 8, жителей 66, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, зем Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
517538Карсовайсело58°15'00"53°10'00"O-39-071
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
94604425101с Карсовайсело