сельцо Шерапово, Болховский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Шерапово

Болховский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
578Шерапово (Шарапова), сц. вл.при рч. Нугре.201237218239Маслобойня.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Болховский уезд, Локонская волость
154. Шарапово, деревня бывшая владельческая, при речке Нугре, дворов 82, жителей 503

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Локонская волость
Шарапова (сельцо)19Город Болхов

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Болховский уезд, Злынская волость
18588ШараповадеревняНугревскийрк. НугрьВсего: 113. Крестьянского типа: 110.28030758721.39.63.2Хотынец, М.-Б.-Б. ж. д. : 37,3 км.п. а. Злынь: 9,6 км.Нар/с.; шк. I-ой ст.; лик/п.

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