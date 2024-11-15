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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
578Шерапово (Шарапова), сц. вл.при рч. Нугре.201237218239Маслобойня.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
154. Шарапово, деревня бывшая владельческая, при речке Нугре, дворов 82, жителей 503
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Шарапова (сельцо)19Город Болхов
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
18588ШараповадеревняНугревскийрк. НугрьВсего: 113. Крестьянского типа: 110.28030758721.39.63.2Хотынец, М.-Б.-Б. ж. д. : 37,3 км.п. а. Злынь: 9,6 км.Нар/с.; шк. I-ой ст.; лик/п.